Відома модель з "Victoria's Secret" Жизель Олівейра підкорила фанатів гарячими вишуканими образами

Як передає Politeka.net, в своєму Instagram розмістила серію фотографій, на яких постала в різних образах і нарядах, підкоривши красою. Фанати затамувавши подих розглядають кожен сантиметр улюбленої моделі, обожнюючи і знову і знову захоплюючись нею.

Бразильська модель Жизель Олівейра користується популярністю. Вона не приховує: заради ідеальної фігури вона цілий рік обмежує себе в їжі і тренується у фітнес-залах.

За її фігурою стежить постійний тренер, який дає необхідні рекомендації.

Модель давно живе в Лос-Анджелесі, США. Дівчина обожнює приміряти нові образи, не соромлячись показати ідеальне тіло. Цього разу вона постала в абсолютно різних нарядах. Зйомка проходила в Бостоні, для глянцю.

На обкладинці фото-Жизель на стільчику в піджаку без штанів, здравши ніжку вигинається дугою, показуючи своє досконале тіло.

На другому фото дівчина в білосніжному ажурному вбранні, що підкреслює жіночність красуні.

Також варте уваги будь-яке плаття на дивно леді. Цікавий фасон наступної сукні, яке дівчина підняла, щоб підігріти інтерес шанувальників.

На черговому фото Жизель в мікротопі, штанях і накинутому на плечі піджаку напівлежить на кріслі.

А чорний вишуканий наряд нікого не залишить байдужим. Дівчина знялася спершись на величезний штатив, виставивши ніжку, і продемонструвавши шикарний розріз спідниць.

Звичайно шанувальники облюбували фотографії, захоплюючись і звеличуючи красуню подарували їй безліч приємних компліментів.

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