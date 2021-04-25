Известная модель из "Victoria’s Secret" Жизель Оливейра покорила фанатов горячими изысканными образами

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм разместила серию фотографий, на которых предстала в разных образах и нарядах, покорив красотой. Фанаты затаив дыхание рассматривают каждый сантиметр излюбленной модели, обожествляя и снова и снова восхищаясь ею.

Бразильская модель Жизель Оливейра пользуется популярностью. Она не скрывает: ради идеальной фигуры она круглый год ограничивает себя в еде и тренируется в фитнес-залах.

За ее фигурой следит постоянный тренер, который дает необходимые рекомендации.

Модель давно живет в Лос-Анджелесе, США. Девушка обожает примерять новые образы, не стесняясь показать идеальное тело. В этот раз она предстала в совершенно разных нарядах. Съемка проходила в Бостоне, для глянца.

На обложке фото- Жизель на стульчике в пиджаке без штанов, здрав ножку выгибается дугой, показывая свое совершенное тело.

На втором фото девушка в белоснежном ажурном наряде, подчеркивающем женственность красотки.

Также достойно внимания любое платье на удивительно леди. Интересный фасон следующего платья, которое девушка приподняла, чтобы подогреть интерес поклонников.

На следующем фото Жизель в микротопе, штанах и накинутом на плечи пиджаке полулежит на кресле.

А черный изысканный наряд никого не оставит равнодушным. Девушка снялась опершись на огромный штатив, выставив ножку, и продемонстрировав шикарный разрез юбок.

Конечно поклонники облюбовали фотографии, восхищаясь и превознося красотку подарили ей множество приятных комплиментов.

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