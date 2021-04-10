Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, в розовом комбинезоне без лифчика покорила красотой

Жизель Оливейра довольно популярная модель, которая не скрывает: ради идеальной фигуры она круглый год держит себя в форме. Девушка постоянно ходит в спортзал на тренировки вместе с личным тренером, который полностью ее контролирует.

Сегодня 27-летняя модель поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм новыми фото, на которых продемонстрировала силу нежности и красоты своего нового образа. Не секрет, что девушка давно привыкла сверкать на публике в коротких нарядах, без белья, маленьких платьях и с довольно вызывающим макияжем.

В этот же раз образ был очень нежным, простым и даже милым благодаря простой укладке, незаметному макияжу и пудровому комбинезону на завязках.

«💘 чувствую себя милой в розовом 💗 #revolveinbloom», - написала Жизель.

Под фото фанаты сразу ответили:

«Безупречная💗; никогда не перестану удивляться такой красоте; божественная красота ❤️; продолжайте и будьте такой всегда; Вы самая нежность, идеальный цветок; как можно не влюбиться, маленький зефир😍 осторожнее; Самая красивая; Всегда такая красивая ❤️😍; прекрасная девушка с таким чувством стиля, барби; мне нравится это, завораживает».

Как видно, бразильская модель давно живет в Лос-Анджелесе, США. Девушка обожает примерять новые образы, не стесняясь показать идеальное тело. Жизель удалось собрать сотни тысяч фанатов в Инстаграм, постоянно подогревая их интерес к своей персоне.

В этот раз Оливейра похвасталась стильным образом, надев штаны, топик и шляпку, а на плече можно увидеть сумочку. Звезда покрутилась перед камерой, демонстрируя себя со всех сторон.

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