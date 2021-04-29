Умер актер и комик Хуан Хойя Борха, известный по вирусному видео с заразительно хохочущим мужчиной
Актеру было 65 лет, пишет ABC. Хуан Хойя Борха ушел из жизни в испанской Севилье.
Причиной смерти актера стал внезапный рецидив болезни сердечно-сосудистой системы, из-за которой в 2020 году Хойя Борха лишился ноги.
Комик стал всемирно известен в 2015 году, когда по миру разошелся отрывок из телешоу с его участием. На ролике испанец в эфире испанского телешоу рассказывает о том, как он начал работать в прибрежном ресторане. В ней комик по прозвищу Хохотун (El Risitas) поделился забавным случаем, произошедшим с ним в один из первых дней на работе. По словам испанца, один из коллег посоветовал ему не мыть сковороды, а оставить на берегу моря, чтобы песок очистил их. Хуан прислушался к совету и на утро недосчитался почти двадцати сковород. Владелец ресторана отправил его за заменой, после чего Хуана в ресторане больше никто не видел.
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В эфире телеканала актер рассказывает историю из своей жизни, но не может сдержать смех, заражая хохотом телеведущего и зрителей.
Позднее ролик стал предметом для множества пародий. Пользователи соцсети подставляли свои истории вместо оригинальной, сопровождая их смехом испанца. А скриншот ролика превратился в мем, с помощью которого пользователи Сети выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.
В Сети поднялась волна скорби.
«Ваш легендарный смех останется с нами навсегда», «Настоящая легенда, покойся с миром», «Спасибо за всю радость и смех, которые вы принесли и подарили нам», «Тот, кто заставил нас смеяться больше всего! Вас будет не хватать», «Покойся с миром самый узнаваемый смех в Интернете», «Ты будешь жить вечно в мемах», «Спасибо за смех - ваш собственный смех навсегда останется в сердцах миллионов людей и в Интернете», - пишут в Сети.
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