Умер актер и комик Хуан Хойя Борха, известный по вирусному видео с заразительно хохочущим мужчиной

Актеру было 65 лет, пишет ABC. Хуан Хойя Борха ушел из жизни в испанской Севилье.

Причиной смерти актера стал внезапный рецидив болезни сердечно-сосудистой системы, из-за которой в 2020 году Хойя Борха лишился ноги.

Комик стал всемирно известен в 2015 году, когда по миру разошелся отрывок из телешоу с его участием. На ролике испанец в эфире испанского телешоу рассказывает о том, как он начал работать в прибрежном ресторане. В ней комик по прозвищу Хохотун (El Risitas) поделился забавным случаем, произошедшим с ним в один из первых дней на работе. По словам испанца, один из коллег посоветовал ему не мыть сковороды, а оставить на берегу моря, чтобы песок очистил их. Хуан прислушался к совету и на утро недосчитался почти двадцати сковород. Владелец ресторана отправил его за заменой, после чего Хуана в ресторане больше никто не видел.

В эфире телеканала актер рассказывает историю из своей жизни, но не может сдержать смех, заражая хохотом телеведущего и зрителей.

Позднее ролик стал предметом для множества пародий. Пользователи соцсети подставляли свои истории вместо оригинальной, сопровождая их смехом испанца. А скриншот ролика превратился в мем, с помощью которого пользователи Сети выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.

В Сети поднялась волна скорби.

NOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!

This is a very sad day for the internet 😭

This breaks my heart 💔

Juan Joya Borja made me laugh multiple times. Will be missed#RipElRisitas #KEKW https://t.co/U0qi5ap5VE — 🇨🇦 That guy (@freiflug83) April 29, 2021

«Ваш легендарный смех останется с нами навсегда», «Настоящая легенда, покойся с миром», «Спасибо за всю радость и смех, которые вы принесли и подарили нам», «Тот, кто заставил нас смеяться больше всего! Вас будет не хватать», «Покойся с миром самый узнаваемый смех в Интернете», «Ты будешь жить вечно в мемах», «Спасибо за смех - ваш собственный смех навсегда останется в сердцах миллионов людей и в Интернете», - пишут в Сети.

Rest in peace Juan Joya Borja also known as "El Risitas"😭. A true Legend,

Thank you for all the joy and laughter you brought and gave to us😔😢. pic.twitter.com/aoHCjoNwYn — Windoge (@BeGothicYT) April 29, 2021

Juan Joya Borja passed away at the age of 65. Thank you for all the joy and laughter you brought. RIP Legend. pic.twitter.com/D2j2yxQgPC — Celegnir (@celegnir) April 29, 2021

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