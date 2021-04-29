Украинский боксер Александр Усик недавно стал владельцем элитной недвижимости под Киевом, возле города Ирпень

Украинский боксер владеет виллой в 300 кв. м, а также участком на восемь соток в поселке Ворзель.

Стоимость дома с подобной площадью достигает 300 тыс. долларов, говорится в "KYIV. LIVE".

Городок находится в 40 км от Киева, он расположен среди соснового леса. Здесь много санаториев, детских лагерей и СПА-центров.

Дроны журналстов зафиксировали горку и качели для детей на заднем дворе, а также колодец.

Ранее мы писали, что экс-супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, может похвастаться настоящим богатством

У бывшего мужа Ани Лорак есть четыре машины: Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo и Tesla. По его словам, он обожает сидеть за рулем.

Кроме того, бывший муж звезды построил себе скромный дом под Киевом. А сейчас он работает топ-менеджером украинского косметического бренда Farmasi и показал свой кабинет.

Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства: "Все благодаря Богу и трудолюбию"