Украинский боксер Александр Усик недавно стал владельцем элитной недвижимости под Киевом, возле города Ирпень
Украинский боксер владеет виллой в 300 кв. м, а также участком на восемь соток в поселке Ворзель.
Стоимость дома с подобной площадью достигает 300 тыс. долларов, говорится в "KYIV. LIVE".
Городок находится в 40 км от Киева, он расположен среди соснового леса. Здесь много санаториев, детских лагерей и СПА-центров.
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У бывшего мужа Ани Лорак есть четыре машины: Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo и Tesla. По его словам, он обожает сидеть за рулем.
Кроме того, бывший муж звезды построил себе скромный дом под Киевом. А сейчас он работает топ-менеджером украинского косметического бренда Farmasi и показал свой кабинет.
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