Появились подробности смерти 77-летнего олигарха Косуке Нодзаки, который назвал себя «Дон Жуаном» из Кишу (местность на западе Японии)

По сообщению полиции, 25-летняя женщина, вышедшая замуж за богатого мужчину, была арестована в среду по обвинению в его убийстве три года назад, пишет издание The Japan Times.

Саки Судо подозревается в том, что он заставил, президента компании по продаже спиртных напитков и недвижимости, принять смертельное количество запрещенного стимулятора в мае 2018 года, спустя три месяца после свадьбы, с намерением убить его.

Kosuke Nozaki (77), miliarder Jepang tersohor sbg playboy internasional, pernah melamar Dewi Soekarno tapi ditolak halus. Tewas krn diloloh obat kuat oleh isteri yg baru 3 bulan dinikahi, Saki Sudo (25), eks artis softporn. Kini Sudo dicokok polisi prefektur Wakayama, 27/4/2021 pic.twitter.com/JMNrHyMW2f — Yan widjaya (@yan_widjaya) April 28, 2021

Полиция арестовала Судо в ее доме в токийском районе Синагава и перевезла ее в префектуру Вакаяма, где произошел инцидент. Полиция отказалась сообщить, признала ли Судо обвинения.

Подозрительная смерть Нодзаки привлекла внимание, поскольку он получил известность благодаря публикации автобиографии под названием «Дон Хуан из Кишу: Человек, который дал 3 миллиарда йен 4000 красивым женщинам» в 2016 году, сравнивая себя с мифическим испанским плейбоем.

Кишу - это название района в префектуре Вакаяма, где он жил.

Нодзаки был найден мертвым в своем доме в Танабе в префектуре Вакаяма вечером 24 мая 2018 года. При этом в его организме обнаружили следы стимулятора. При этом следов от иглы на его теле не было, что побудило полицию расследовать дело как возможное убийство.

По словам полиции, перед смертью Судо была наедине с Нодзаки, ужинав с ним.

Они заявили, что самоубийство исключено, отметив, что Нозаки планировал присутствовать на похоронах своей собаки.

Согласно источникам расследований, Судо искала стимуляторы в Интернете и, как полагают, получила наркотик, обнаруженный в теле Нодзаки.

Ранее муниципальное правительство Танабе заявило, что оно подтвердило, что Нозаки в своем завещании заявил, что пожертвует городу всю свою собственность на сумму около 1,3 миллиарда йен.

Но, как его законный наследник, Судо имела право на часть своего имущества, несмотря на завещание, причем сумма должна была быть определена в судебном порядке.

Тем временем его родственники в прошлом году подали иск о признании завещания недействительным, утверждая, что это сделал кто-то другой, а не Нодзаки.

Перед смертью Нозаки был втянут в череду скандалов. В феврале 2016 года его тогдашняя девушка-модель, которой было около 20 лет, была арестована по обвинению в краже наличных денег и драгоценностей на сумму 60 миллионов йен из дома Нодзаки.

В более поздней автобиографии, опубликованной в 2018 году, Нодзаки вспомнил первую встречу с женщиной, которая, как считается, была Судо, когда она помогла ему после падения в токийском аэропорту Ханэда в прошлом году.

Выйдя замуж за Нодзаки, Судо сказала членам своей семьи, что помогает другу в бизнесе с недвижимостью, но, по словам ее матери, сначала не сказала им, что связала себя узами брака.

A Japanese woman was arrested on Wednesday for allegedly killing her millionaire husband — who once wrote a book that compared himself to Don Juan aki Sudo, 25, was charged for the alleged poisoning of 77-year-old Kosuke Nozaki in 2018, three months into their marriage pic.twitter.com/eG7OIbqSMH — tikleak (@tikleak) April 29, 2021

По словам знакомого, она часто публиковала фотографии зарубежных поездок, в том числе в такие места, как Сингапур и Бали в Индонезии, в социальных сетях и рассказывала людям в своем родном городе, что зарабатывала деньги на торговле акциями.

Бывшая одноклассница сказала, что Судо никогда не упоминала о работе, но хвасталась своей дорогой одеждой и говорила, что у нее много денег.

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