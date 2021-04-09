Одиного из самых богатых людей Великобритании Ричарда Лексингтона Саттона убили в собственном особняке

А его 65-летняя жена Энн Шрайбер с ножевыми ранениями была оставлена ​​в больницу в критическом состоянии, пишет The Sun.

Сэр Ричард, которого называют «очаровательным деревенским джентльменом», владел огромным портфелем недвижимости по всей стране, включая два отеля на Парк-Лейн.

Hotelier Sir Richard Lexington Sutton, 83, stabbed to death at his £2million Dorset home | Daily Mail Online https://t.co/3wEColdmER — Agent Applebutt™️ (@Cream_n_Coffee) April 9, 2021

Сэра Ричарда обнаружили со смертельными ножевыми ранениями в собственном особняке в крошечной деревушке Хайер-Лангхэм, недалеко от Гиллингема, Дорсет. Его травмы были настолько серьезными, что полицейские сначала посчитали, что в него стреляли.

Жена владельца отеля, датчанку, Энн Шрайбер доставили в больницу Саутмид в Бристоле.

Подозреваемый скрылся на автомобиле Range Rover. Автомобиль был отслежен после того, как он покинул Дорсет, а затем проехал через Уилтшир, Хэмпшир, Беркшир и Суррей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого.

«Когда подошли к автомобилю, полицейские обнаружили, что одинокий мужчина, находящийся в салоне, получил несколько серьезных травм», - отметили правоохранители.

Имя этого человека пока не сообщается. Известно, что ему 34 года. И это знакомый Саттона.

Его состояние оценивается в 301 миллион фунтов (414 миллионов долларов). Саттону принадлежат два дорогих отеля на Парк-Лейн в Лондоне, в том числе 5-звездочный Sheraton Grand, еще один 5-звездочный отель Athenaeum на Пикадилли, несколько ферм и загородных домов.

An alleged killer fleeing Dorset Police was stopped by Met Police armed officers on Chiswick High Road in west-London last night following the murder of Sir Richard Lexington Sutton, aged 83 — stabbed to death in his home in #Gillingham, Dorset.



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Сэр Ричард Лексингтон Саттон, девятый баронет, был главой семьи Саттон, владевшей около 7000 акров земли в Дорсете, Беркшире, Лондоне, Линкольншире и Абердиншире.

Он унаследовал свой титул и состояние в 1981 году и занял 435-е место в списке богатых людей Sunday Times.

Его состояние оценивается в 301 миллион фунтов (414 миллионов долларов). Саттону принадлежат два дорогих отеля на Парк-Лейн в Лондоне, в том числе 5-звездочный Sheraton Grand, еще один 5-звездочный отель Athenaeum на Пикадилли, несколько ферм и загородных домов.

Сэр Ричард женился на своей первой жене Фиамме Саттон в 1959 году. У них остались двое детей, Дэвид, 61 год, и Кэролайн, 55 лет, и пятеро внуков.

Позже он женился на Энн, у которой трое детей от предыдущих отношений - дочери Луиза, 39 лет, Роза, 35 лет, и сын Томас, 34 года.

Сэр Ричард купил свое поместье Мурхилл в Дорсете в 2014 году за 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

1. One of Britain’s richest men Sir Richard Lexington Sutton was found stabbed to death in his #Dorset country mansion https://t.co/HYobEdn6Y5 pic.twitter.com/uF5IXYJfa2 — Bournemouth Echo (@Bournemouthecho) April 9, 2021

Представитель Ричарда Лексингтона Саттона заявил после трагедии: «Мы глубоко опечалены и опустошены внезапной смертью сэра Ричарда Саттона, о которой было объявлено сегодня утром. Сэр Ричард был заботливым, щедрым и теплым семьянином, который искренне считал тех, кто работал на него, частью своей большой семьи. Сэр Ричард был страстно предан как своей компании, так и ее сотрудникам, задавая самые высокие стандарты качества в отелях, фермерских хозяйствах и собственности внутри группы. Его утрату ощутят все в компании, те, кто работал с ним, и его семья, потерявшая невероятного человека. Наши мысли с семьей Саттон в это трагическое время».

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