Одиного из самых богатых людей Великобритании Ричарда Лексингтона Саттона убили в собственном особняке
А его 65-летняя жена Энн Шрайбер с ножевыми ранениями была оставлена в больницу в критическом состоянии, пишет The Sun.
Сэр Ричард, которого называют «очаровательным деревенским джентльменом», владел огромным портфелем недвижимости по всей стране, включая два отеля на Парк-Лейн.
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Сэра Ричарда обнаружили со смертельными ножевыми ранениями в собственном особняке в крошечной деревушке Хайер-Лангхэм, недалеко от Гиллингема, Дорсет. Его травмы были настолько серьезными, что полицейские сначала посчитали, что в него стреляли.
Жена владельца отеля, датчанку, Энн Шрайбер доставили в больницу Саутмид в Бристоле.
Подозреваемый скрылся на автомобиле Range Rover. Автомобиль был отслежен после того, как он покинул Дорсет, а затем проехал через Уилтшир, Хэмпшир, Беркшир и Суррей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого.
«Когда подошли к автомобилю, полицейские обнаружили, что одинокий мужчина, находящийся в салоне, получил несколько серьезных травм», - отметили правоохранители.
Имя этого человека пока не сообщается. Известно, что ему 34 года. И это знакомый Саттона.
Его состояние оценивается в 301 миллион фунтов (414 миллионов долларов). Саттону принадлежат два дорогих отеля на Парк-Лейн в Лондоне, в том числе 5-звездочный Sheraton Grand, еще один 5-звездочный отель Athenaeum на Пикадилли, несколько ферм и загородных домов.
Сэр Ричард Лексингтон Саттон, девятый баронет, был главой семьи Саттон, владевшей около 7000 акров земли в Дорсете, Беркшире, Лондоне, Линкольншире и Абердиншире.
Он унаследовал свой титул и состояние в 1981 году и занял 435-е место в списке богатых людей Sunday Times.
Его состояние оценивается в 301 миллион фунтов (414 миллионов долларов). Саттону принадлежат два дорогих отеля на Парк-Лейн в Лондоне, в том числе 5-звездочный Sheraton Grand, еще один 5-звездочный отель Athenaeum на Пикадилли, несколько ферм и загородных домов.
Сэр Ричард женился на своей первой жене Фиамме Саттон в 1959 году. У них остались двое детей, Дэвид, 61 год, и Кэролайн, 55 лет, и пятеро внуков.
Позже он женился на Энн, у которой трое детей от предыдущих отношений - дочери Луиза, 39 лет, Роза, 35 лет, и сын Томас, 34 года.
Сэр Ричард купил свое поместье Мурхилл в Дорсете в 2014 году за 1,4 миллиона фунтов стерлингов.
Представитель Ричарда Лексингтона Саттона заявил после трагедии: «Мы глубоко опечалены и опустошены внезапной смертью сэра Ричарда Саттона, о которой было объявлено сегодня утром. Сэр Ричард был заботливым, щедрым и теплым семьянином, который искренне считал тех, кто работал на него, частью своей большой семьи. Сэр Ричард был страстно предан как своей компании, так и ее сотрудникам, задавая самые высокие стандарты качества в отелях, фермерских хозяйствах и собственности внутри группы. Его утрату ощутят все в компании, те, кто работал с ним, и его семья, потерявшая невероятного человека. Наши мысли с семьей Саттон в это трагическое время».
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