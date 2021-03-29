Погиб бывший владелец «Эльдорадо» Петр Келлнер

По данным alaskasnewssource, его жизнь оборвалась во время крушения вертолета на Аляске.

Катастрофа произошла 27 марта в районе ледника Кник. По предварительной информации, на борту кроме него находилось еще четыре человека.

Чех Петр Келлнер был самым богатым человеком в стране.

Он владел международной инвестиционно-финансовой группой компаний PPF Group, а журнал Forbes оценивал его состояние в $17,9 млрд.

Келлнеру было 56 лет.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее мы сообщали, что 7 марта в авиакатастрофе погиб известный олигарх и политик Оливье Дассо.

Крушение вертолета произошло в воскресенье, на северо-западе Франции. Кроме французского миллиардера Оливье Дассо на борту был пилот. Они оба погибли.

Дассо было 69 лет. Он был внуком французского авиаинжинера и основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая занимается авиапромышленностью.

Напомним, беда случилась с легендарным актером-красавцем Василием Лановым.

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