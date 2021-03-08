В авиакатастрофе погиб известный олигарх и политик
Как передает Politeka.net, об этом сообщил президент Франции Эммануель Макрон в Twitter.
О гибели миллиардера Оливье Дассо стало известно 7 марта.
"При жизни он не переставал служить нашей стране и ценить ее активы. Его внезапная смерть - большая потеря. Мысли о семье и близких", - написал французский лидер в соцсетях.
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По предварительным данным, крушение вертолета произошло в воскресенье, на северо-западе Франции. Кроме французского миллиардера Оливье Дассо на борту был пилот. Они оба погибли.
Дассо было 69 лет. Он был внуком французского авиаинжинера и основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая занимается авиапромышленностью.
Также стоит отметить, что Дассо был профессиональным пилотом, ему принадлежит несколько мировых рекордов скорости.
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