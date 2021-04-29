Певица Алина Гросу несправедливо разговорилась и призналась поклонникам в самом интимном

Как сообщает Politeka.net известная украинская певица и актриса Алина Гросу, часто тешит поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Недавно красавица сбудоражила пользователей откровенным рассказом в своем микроблоге. Она изложила 15 фактов о себе, три из которых были ложными, и предложила поклонникам угадать неправду.



Сейчас же девушка откровенно рассказала самую неожиданную информацию о себе. Да, среди них было то, что знаменитость обмочилась на сцене. Артистка рассказала, что однажды действительно такое было. Инцидент случился во Дворце "Украина", когда юной звезде было 4 года.

"😂 😂 😂 правда, это было во Дворце Украина, мне было 4 года, я участвовала в конкурсе "Мини Мисс Украина" и нас 7 часов безвылазно держали на сцене, ребенок подавал сигналы несколько часов, махал ручками, но все только умилялись, и махали мне в ответ, не выдержав я тихонько присела на сцене в своем пышном платье и.....в общем, никто ничего в конце так и не понял, спонсором конкурса была какая-то марка молочных продуктов, организаторы решили, что это либо сыворотка или кефир разлился", - вспомнила исполнительница.

Напомним, Гросу раскрыла всю правду о себе, такого никто не ожидал: "Боюсь аллергия на..."

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