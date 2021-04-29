Государство выделит 980 млн грн на приобретение ноутбуков для надлежащего проведения дистанционного обучения во время пандемии
Соответствующее решение поддержал бюджетный комитет на своем заседании при согласовании распределения и перераспределения средств госбюджета.
Планируется, что средства будут распределены между регионами и школами в зависимости от количества учащихся. Согласно решению, ноутбук должен получить каждый педагог, который занимается непосредственно обучением детей. Частично (от 5 до 30% эти расходы будут осуществляться за счет местных бюджетов).
Приобретенные ноутбуки закрепляться за учебными кабинетами соответствующих учреждений общего среднего образования и использоваться исключительно для организации образовательного процесса.
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Если будет вводится жесткий карантин, то ноутбуки на его период могут предоставляться в пользование педагогам с целью надлежащей организации образовательного процесса.
Отметим, в Украине могут продлить учебный год на летних каникулах.
Такие рекомендации Министерство образования может дать районным департаментам, поскольку ученики должны учиться в школе не менее 175 дней.
Уже на местах будет приниматься решения, продлевать ли учебный год летом. Уроки в таком случае могут проходить в форме экскурсий, индивидуальных консультаций или групповых занятий.
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