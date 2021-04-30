В Украине возобновили право на получение больничных

Уже с 30 апреля вступает в силу закон, возвращающий украинцам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемые больничные).

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Президент накануне подписал Закон «О внесении изменения в статью 22 Закона Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании“ по социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности», который парламент принял 13 апреля текущего года.

Отмечается, что документ урегулировал законодательную коллизию, из-за которой 2,5 млн заболевшим украинцам могли бы не оплатить больничный.

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Она возникла после внесения изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года.

Чтобы узнать сумму, которую будут выплачивать во время больничного, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, доступным по ссылке. Там нужно указать количество дней больничного, страховой стаж, расчетный период, количество календарных дней, суммарный заработок зa расчетный период или размер оклада.

больничный

Отметим, по данным Фонда социального страхования, в Украине вырос средний размер больничного.

«По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневного пособия по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%. Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года», — сообщила пресс-служба ведомства.

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