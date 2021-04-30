В Украине возобновили право на получение больничных
Уже с 30 апреля вступает в силу закон, возвращающий украинцам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемые больничные).
Президент накануне подписал Закон «О внесении изменения в статью 22 Закона Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании“ по социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности», который парламент принял 13 апреля текущего года.
Отмечается, что документ урегулировал законодательную коллизию, из-за которой 2,5 млн заболевшим украинцам могли бы не оплатить больничный.
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Она возникла после внесения изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года.
Чтобы узнать сумму, которую будут выплачивать во время больничного, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, доступным по ссылке. Там нужно указать количество дней больничного, страховой стаж, расчетный период, количество календарных дней, суммарный заработок зa расчетный период или размер оклада.
Отметим, по данным Фонда социального страхования, в Украине вырос средний размер больничного.
«По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневного пособия по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%. Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года», — сообщила пресс-служба ведомства.
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