Популярный латиноамериканский певец и актер Рики Мартин, который был популярен в конце 1990-х – начале 2000-х, впечатлил новой фотосессией

Как передает Politeka.net, артист давно не входит в топ исполнителей, однако все еще имеет армию преданных поклонников. Сейчас музыканту 49 лет. Более 10 лет назад он признался в своей нетрадиционной ориентации, подтвердив догадки многих фанатов.

В свежей фотосессии постаревший, но все такой же привлекательный артист, похвастался подкачанным телом. Несмотря на возраст Рики Мартин находится в удивительной форме. Он решил сменить имидж, покрасив бороду в седой цвет.

«49-летний Рики Мартин стал героем специального выпуска Schön! Magazine, снявшись в крутейшем образе рок-звезды в кожанке, с обесцвеченной бородой и под золотым дождем из блесток. Эксперименты с белой бородой, кстати, Рики начал в январе и, по его словам, из-за карантинной скуки, но мы-то с вами знаем, что он просто попытался повторить образ Филиппа Киркорова», - пошутили в сети.

Поклонники оставили массу восхищенных слов кумиру юности.

«Чем старше, тем круче», «Стал похож на танцующего миллионера», «Ого, ему оч идёт», «Неплохо», «Вот время летит», «Его не узнать», «Бляха муха он божественен!!!», «О мой бог!», «Просто скрыл седину», - пишут пользователь сети.

Напомним, что Рики Мартин рассказал, почему скрывал свою настоящую ориентацию.

Как сообщала Politeka, Рикки Мартин впервые показал фото своего четвертого ребенка: «Крошечный мужчина».

Кроме того Politeka писала, что Рики Мартин поделился пикантным фото с мужем: «романтика в постели».