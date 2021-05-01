Светская львица и модель Кайли Дженнер решила сделать провокативное селфи в ванной

Модель и дизайнер Кайли Дженнер не только является самым молодым миллиардером в истории, но и уделяет огромную часть времени семье, уходу за собой и своим новым проектам. Чтобы не отставать от красавиц-сестер, девушка постоянно экспериментирует с образами.

Редкие домашние селфи Кайли потому так и популярны, ведь она не любит показывать что-то лишнее, избегая плохих комментариев. На фото Дженнер в маленькой майке и красном белье предстала перед поклонниками в ванной. Хвастаясь фигурой в светлой комнате, Дженнер удалось подчеркнуть свой повод для гордости- тонкую талию и округлые бедра.

Долгое время Кайли переживала, что после родов не сможет вернуть форму и думала, что уже не будет прежней. Теперь она уверяет, что ее восстановление не прошло зря.

Во время беременности Дженнер столкнулась с типичной для будущих мам проблемой – сильным набором веса. Правда, звезде потребовалось всего пара месяцев, чтобы избавиться от лишних килограммов. В целом можно заметить: Кайли не останавливается на достигнутом и продолжает тщательно следить за фигурой.

Ранее модель также подметила, что в реальной жизни она с близкими так время и проводит и это нормально чувствовать себя хорошо в любое время и в любом месте.

«Держи подружек при себе; милашки! Трэвису это не понравится‼ ️; бедный трэвис; Трэвис увидит это; вторая фотография построила странный нгл; Детка, почему ты так смотришь на него?; оденьте девушку правильно; где Трэвис?; пора одеть эту куклу ❤️ кто вторая девушка ??; девушка не знает границ; а мне так нравится».

Напомним, бесстыжая и горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".

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