Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука откровенно рассказала о том, как ей отдыхается без супруга

Недавно нотариус Кристина Горняк отправилась на отдых в Египет со своими друзьями, но без супруга, который остался в Украине. В новом посте на своей странице в Инстаграм девушка поделилась ощущениями от такого опыта. Об этом пишет Politeka.net.

«Уехать в отпуск без мужа, была классная идея! До тех пор пока я не поняла, что сильно буду скучать! Но!!! на самом деле, эта тоска тоже несёт какой-то смысл», - написала Горняк.

Она подчеркнула, что побыть вдали от своей половинки бывает и полезно. По словам Горняк, сейчас они с Остапчуком сильно скучают друг по другу, ведь для них это первый опыт такой разлуки. Тем не менее этот опыт девушка считает положительным.

«Мой вывод такой: я за доверие, я за отдельный иногда отпуск, и я за жаркие встречи опосля!», - подытожила Кристина.

Этот пост она сопроводила своим фото. На снимке красотка позирует в купальнике на борту яхты.

В комментариях к посту Остапчук не смог сдержать своих эмоций.

«Моя родная, скучаю», - написал ведущий.

Подписчики Горняк также комментируют ее публикацию.

«Отдыхала без мужа, считаю это абсолютно нормальным если есть доверие в паре то не будет с этим проблем», «Нужно иногда отдыхать друг от друга», «Иногда друг за другом нужно и поскучать. Тогда встреча после разлуки будет огонь», - пишут люди.

Напомним, Остапчук "отомстил" отдыхающей в Египте жене за хвастовство, опозорив ее в сети: видео.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в купальнике поразила сходством с Беллой Хадид: эффектные кадры с отдыха.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в розовых "панталонах" выдала подробности отпуска в Египте: "Подружка выгнала из номера".