Бывшая участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала свой новый гламурный образ и заинтриговала поклонников важной новостью

Недавно девушки из популярного украинского дуэта «НеАнгелы» объявили о распаде своего коллектива. Одна из солисток, Слава Каминская, практически сразу же объявила, что собирается выступать соло. А вот Вика Смеюха все это время предпочитала не рассказывать о своих творческих планах.

Впрочем, в новом посте на своей странице в Инстаграм певица намекнула поклонникам, что у нее для них есть хорошая новость. Об этом сообщает Politeka.net.

«Мы начали! Очень скоро вы узнаете потрясающую новость! А сейчас кадры из интервью для ТРК Украина», - написала исполнительница.

На фото она позирует рядом с журналисткой программы «Зірковий шлях». Для съемок Смеюха выбрала элегантный образ. На ней было роскошное коричневое пальто, под которым проглядывался черный наряд, а также необычные колготы. В таком образе звезда смогла во всей красе продемонстрировать свои длинные стройные ноги.

Поклонники Вики бурно отреагировали на ее пост и тут же принялись гадать, о чем объявит певица.

«Замуж?», «Очень ждем», «Как всегда очень красивое фото. Живу в Европе, здесь мало таких красивых девушек. Украинки самые красивые», «Ух ты, как интересно!)) Шикарная», «Какая же Вы красавица!», «Виктория ты как всегда невероятно элегантна!!!! просто бомбичиски выглядишь красотка на милион, нет слов!!», - пишут люди.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в ярких лосинах и сандалях неожиданно вспомнила о бывшем: "Мишка...".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" в смелом мини показала, что приходится делать артистам вне сцены: "В душном помещении...".

Также Politeka писала, что раскованная Смеюха из "НеАнгелов" высоко задрала ножку, похваставшись идеальной растяжкой: "Как всегда огонь!".