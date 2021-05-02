Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер показала, как на самом деле готовится к важным съемкам

Чтобы не отставать от знаменитых сестер, Кайли сделала все – преобразила себя, сменила образ, открыла собственный бренд косметики и прославилась, как самая молодая миллиардерша. Теперь девушка ни в чем себе не отказывает. К примеру, когда молодая красотка готовится к съемкам, за ней ухаживают сразу несколько стилистов.

Показать, как это происходит, решила сама Дженнер во время работы. Девушка записала ролик перед зеркалом, сняла халат и осталась в одном белье. Сидя перед стилистами, девушка позволила себя накрасить, показала, как выглядит без макияжа, а заодно продемонстрировала форму губ после увеличения.

Отметим, Кайли считает, что увлажнение кожи — имеет ключевое значение в уходе за собой.

«Никогда не трогай лицо, никогда не ковыряй его и пользуйся кремом для глаз» - такое правило Дженнер, ведь она очень бережно относится к себе и боится показаться перед камерами в неприглядном свете.

Отметим также, на видео видно, что Кайли всегда заботится о своих волосах. При этом волосы Кайли подвергались и краске волос, и постоянным укладкам. Просто она приучила себя использовать специальные средства для питания, сияния, упругости и объема ее волос.

Также на дружгих фото Кайли показала не менее дерзкий образ, но в другом стил. Кайли запечатлена на борту воздушного судна, она эффектно позирует фотографу, раскинувшись в кресле.

В подписи к фотографиям Дженнер загадочно написала: "Это бизнес, детка". А очарованные фанаты принялись активно обсуждать ее снимки, засыпая комплиментами в комментариях к фото. "Не могу дождаться, чтобы увидеть, над чем вы работаете", "Ты такая потрясающая! Сердце, душа, дух! Я в восторге", "Что тут настоящее? Я не уверена", "Королева", "Красотка", "Восхитительная", - пишут пользователи в комментариях к фото Кайли.

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