Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко напугала внешним видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она записала видеообращение к своим поклонникам. Регина решила воспользоваться популярной маской Инстаграм, которая имитирует пластическую операцию. Тодоренко показалась на видео с опухшими губами и щеками.

«С праздником всех!», - обратилась к поклонникам Регина.

Кроме этого, у себя в ленте телеведущая опубликовала семейное фото, рассказав, что теперь для нее значит Пасха.

«Христос воскресе! С появлением в моей жизни мужа и сына я начала открывать в себе суперспособности! Печь! Это казалось чем-то сверхъестественным! И те смелые люди, которые берутся за выпекание чего-либо, - для меня настоящие герои. В детстве мы, конечно, с братом помогали маме и бабушке выпекать куличи, но чтобы взяться за это дело самостоятельно? И вот настал такой день) Я теперь тоже Пеку!», - призналась звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«У Вас супер семья! Любящие и любимые родители, что может быть лучше?!))) Всегда такими оставайтесь!», «И я после рождения ребенка стала печь!!», «самый красивый пекарь на свете Регина Тодоренко!», - пишут люди.

Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".

Как сообщала Politeka, Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье: "Я плохая мать".

Также Politeka писала, что Тодоренко из "Орла и решки" жестко раскритиковали из-за нового образа на съемках шоу "Маска": "Уже перебор".