Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко напугала внешним видом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она записала видеообращение к своим поклонникам. Регина решила воспользоваться популярной маской Инстаграм, которая имитирует пластическую операцию. Тодоренко показалась на видео с опухшими губами и щеками.
«С праздником всех!», - обратилась к поклонникам Регина.
Кроме этого, у себя в ленте телеведущая опубликовала семейное фото, рассказав, что теперь для нее значит Пасха.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Ушла из жизни знаменитая актриса, родные раскрыли подробности: «В течение нескольких месяцев…»
Жена продюсера "Квартал 95" после операции показала, как проводит время с детьми: домашние кадры
Поиски юного Андрея закончились трагедией, фото: "тело нашли спустя четыре дня"
Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
«Христос воскресе! С появлением в моей жизни мужа и сына я начала открывать в себе суперспособности! Печь! Это казалось чем-то сверхъестественным! И те смелые люди, которые берутся за выпекание чего-либо, - для меня настоящие герои. В детстве мы, конечно, с братом помогали маме и бабушке выпекать куличи, но чтобы взяться за это дело самостоятельно? И вот настал такой день) Я теперь тоже Пеку!», - призналась звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«У Вас супер семья! Любящие и любимые родители, что может быть лучше?!))) Всегда такими оставайтесь!», «И я после рождения ребенка стала печь!!», «самый красивый пекарь на свете Регина Тодоренко!», - пишут люди.
Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".
Как сообщала Politeka, Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье: "Я плохая мать".
Также Politeka писала, что Тодоренко из "Орла и решки" жестко раскритиковали из-за нового образа на съемках шоу "Маска": "Уже перебор".