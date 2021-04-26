Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка перебралася в РФ, з'явилася перед усіма у вельми дивному образі для шоу "Маска"

Регіна Тодоренко з Одеси, яка отримала широку вапно завдяки тревел-шоу «Орел і Решка», а потім вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і поїхала будувати кар'єру в Росії, не приховує, що їй подобається робити враження і дивувати публіку. І треба сказати їй це вдається.

Так, зовсім недавно в своєму Instagram телеведуча виклала нові знімки в образі мексиканської художниці Фріди Кало, які підготували для неї стилісти шоу "Маска", що виходить на російському ТБ, передає Politeka.net.

Регіна попозувала в білій сукні з легкої тканини, з вінком на голові, який більше нагадує траурний, а також зі зрослими на переніссі бровами.

Телеведуча доповнила свій образ червоною помадою і бісерним Кольє, що не пройшло повз увагу шанувальників, які назвали його жахливим.

Замість захоплень на Регіну обрушилася хвиля хейта.

"Регіна, ми тебе вже втратили (((",

"Жах",

"Чому вас так стали робити, як клоун, ви ж красива жінка???....",

"Брови писссдос.Вже перебір з образами😢",

"Що там курять стилісти 😂 😂 😂 ",

"Образ так собі.....особенннно на голові😂",

"Необов'язково на себе такі образи приміряти, природа і так постаралася! Регіні інші треба-фільтри!!",- пишуть в мережі.

Нагадавши, невиліковно хвора Тодоренко залишилася без волосся, вразивши кадрами:"такий мене ще ніхто не бачив".

Як повідомляла Politeka, невиліковно хвора Тодоренко з "Орла і решки" вперше показала наслідки недуги: "як у Майкла Джексона".

Також Politeka писала, що Тодоренко відразу після Дженніфер Лопес заговорила про розлучення прямо у відпустці: "Так засмутив мене...".