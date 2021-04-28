Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка перебралася в РФ, розповіла про складнощі материнства
Регіна Тодоренко з Одеси, яка стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і Решка", а потім вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і поїхала будувати кар'єр єру в Росії, часто ділиться моментами з життя.
Так, зовсім нещодавно у своєму Іnstagram телеведуча виклала нові знімки зі своїм сином і розповіла, що відчуває, коли хворіє її дитина, передає Politeka.net.
"Я-погана мати😭 в моменти, коли дитина хворіє, відчуваю себе жахливо 😞. Хочеться звільнити малюка і забрати всю біль собі! Мене, прям, накриває через те, що зараз я не поруч, а в 1000ах кілометрів від будинку. І навіть не можу обійняти нашу крихту. Гіпертрофоване почуття провини знову долає, а внутрішній голос кричить: "Це ти не встежила! Треба більше часу проводити з дитиною😩",- пише Тодоренко.
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За словами телеведучої, в такі моменти в кадрі перед камерою, де щиро потрібно чогось порадіти або здивуватися, вона хоче ридати.
Також Регіна додала, що в складних ситуаціях на допомогу, як супермен завжди прилітає чоловік.
Нагадавши, Тодоренко з " Орла і решки "жорстко розкритикували через новий образ на зйомках шоу" Маска":"вже перебір".
Як повідомляла Politeka, Невиліковно хвора Тодоренко з "Орла і решки" вперше показала наслідки недуги: "як у Майкла Джексона".
Також Politeka писала, що Тодоренко відразу після Дженніфер Лопес заговорила про розлучення прямо у відпустці: "Так засмутив мене...".