Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, которая стала победительницей "Холостяка", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала очень популярной после проекта "Холостяк". У гимнастки сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где девушка делится с фанатами своими мыслями. Как можно понять, Ульянова сейчас уехала на отдых на Сейшельские острова, откуда опубликовала фото:

"Сбылась моя мечта о райских Сейшельских островах. Ущипните меня кто-то, если это не сон.

Когда-то я смотрела «Орёл и решку» с выпуском о Сейшелах и не могла даже представить, что окажусь тут. Но dreams come true и теперь я здесь: наблюдаю эти потрясающие виды, вдыхаю бриз Индийского океана и просто кайфую от жизни.

Друзья, не переставайте мечтать и визуализировать. Все реально ☺️ А где бы вы хотели оказаться прямо сейчас? Пишите в комментариях", - написала Даша.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Эх, а я хочу на Мальдивы, там очень красиво", "Это прекрасно, хорошего отдыха", "Теперь тоже хочу на Сейшелы", "Даша, ты красивая, можно от тебя лайк?", "Там, где нет людей".

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова неожиданно покинула Украину.

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