Известная модель из "Victoria’s Secret" Жизель Оливейра покорила фанатов кадрами в купальнике

Как передает Politeka.net, Оливейра достаточно популярная модель, которая приехала покорять американский модельный бизнес из Бразилии. 27-летняя девушка регулярно публикует в Инстаграм фото, демонстрируя модные луки и прекрасную форму. Оливейра сотрудничает с разными брендами, поэтому регулярно демонстрирует модную одежду на себе.

В этот раз Жизель порадовала поклонников видом в купальнике. Красотка выбрала очень миниатюрное бикини, которое прикрыло только самое важное. Леопардовый принт придал шарму ее образу, а загорелая кожа завораживала.

«День бассейна», - подписала фото модель.

В комментариях Оливейре оставили массу приятных слов.

«Замечательно», «Боже мой, ты очень красивая», «Удивительная», «Вау, принцесса», «милая», «дорогой купальник», «Самая красивая и идеальная девушка», «Королева леопарда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра поделилась кадрами из профессиональной съемки, хотя чаще модель делиться любительскими фото. Она сидела на стульчике в пиджаке без штанов. Черные туфли на каблуках визуально удлинили ноги.

Напомним, что красотка Жизель из «Victoria’s Secret» без лифчика покрасовалась формами в стиле Барби: "Осторожнее...".

Как сообщала Politeka, бразильская модель из «Victoria’s Secret» хвастнула спортивной фигурой в микро-топе и лосинах: «Зажигалка».

Также Politeka писала, что бразильская модель из «Victoria’s Secret» подчеркнула достоинства фигуры тесным мини: «Ты заслужила Оскар…».