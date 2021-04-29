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Зірка Victoria's Secret, відома модель Жизель Олівейра показала, як залишатися красивою навіть під час занять спортом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель регулярно публікує яскраві знімки в стильних образах. Дівчина співпрацює з різними брендами, тому підбирає модні луки, фарбується і влаштовує аматорські зйомки. Цього разу Жизель продемонструвала своїм шанувальникам спортивний стиль. Вона була одягнена в мініатюрний спортивний топ, який підкреслив її форми. На ногах красувалися чорні лосини і кросівки.

"Після тренування", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Бездоганна", «ніколи не перестану дивуватися такій красі», «Ти просто сонце», «красуня», «приголомшливий вигляд», «Ти виглядаєш чудово», «ранок починається з тебе», "Запальничка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що 27-річна Жизель Олівейра вразила красою в рожевому міні-комбінезоні, під який вона не стала надягати нижню білизну. Дівчина дуже любить мініатюрні наряди, адже в них є можливість продемонструвати всі принади ідеальної фігурки.

Нагадаємо, що красуня Жизель з Victoria's Secret у вузькому топі дозволила насолоджуватися своїми вигинами:"ви народжені для цього".

Як повідомляла Politeka, бразильська модель з "Victoria's Secret" підкреслила достоїнства фігури тісним міні: "Ти заслужила Оскар...".

Крім того Politeka писала, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" вразила новою ефектною зйомкою: без штанів, з великим розрізом і закинувши ногу.