Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, в рожевому комбінезоні без ліфчика підкорила красою

Жизель Олівейра досить популярна модель, яка не приховує: заради ідеальної фігури вона цілий рік тримає себе у формі. Дівчина постійно ходить в спортзал на тренування разом з особистим тренером, який повністю її контролює.

Сьогодні 27-річна модель поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новими фото, на яких продемонструвала силу ніжності і краси свого нового образу. Не секрет, що дівчина давно звикла виблискувати на публіці в коротких нарядах, без білизни, маленьких сукнях і з досить зухвалим макіяжем.

В цей же раз образ був дуже ніжним, простим і навіть милим завдяки простій укладанні, непомітному макіяжу і пудровому комбінезону на зав'язках.

"💘 відчуваю себе милою в рожевому 💗 #revolveinbloom", - написала Жизель.

Під фото фанати відразу відповіли:

"Бездоганна💗; ніколи не перестану дивуватися такій красі; божественна краса ❤️; продовжуйте і будьте такою завжди; Ви сама ніжність, ідеальна квітка; як можна не закохатися, маленький зефір😍 обережніше; найкрасивіша; завжди така красива ❤️😍; прекрасна дівчина з таким почуттям стилю, Барбі; мені подобається це, заворожує».

Як видно, бразильська модель давно живе в Лос-Анджелесі, США. Дівчина обожнює приміряти нові образи, не соромлячись показати ідеальне тіло. Жизель вдалося зібрати сотні тисяч фанатів в Instagram, постійно підігріваючи їх інтерес до своєї персони.

Цього разу Олівейра похвалилася стильним чином, надівши штани, топік і капелюшок, а на плечі можна побачити сумочку. Зірка покрутилася перед камерою, демонструючи себе з усіх боків.

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