Ведущий Владимир Остапчук присоеднился к своей жене Кристине Горняк на египетском курорте, огорошив историей об опасном инциденте

Как известно, Кристина изначально вылетела в Египет без Владимира, так как ему нужно было решить неотложные дела в Киеве. Зато компанию ей составили друзья. В один из дней они собрались покататься на яхте. Казалось бы, безопасное развлечение едва не закончилось трагедией.

Остапчук рассказал о случившемся у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Пока меня не было, ребята поехали кататься на яхте, и с Васей приключилась история. Его укусила рыба-камень! Посмотрите, как выглядит вот эта нога (травмированная, - ред.) и эта. Я сколько раз был в Египте, такого не видел никогда!", - заявил он, засняв невезучего товарища.

Дело в том, что у рыбы-камень, или бородавчатки имеются на спине ядовитые шипы (считается одной из самых ядовитых рыб в мире). А так как она неспроста получила название "камень" - удачно маскируется, то нечаянно наступить на нее - плевое дело.

"Слушай, круто сработали, потому что еще бы полчаса и там были бы очень печальные последствия", - подбодрил друга Владимир, а в подписи посмеялся с его больной ноги, - "Когда мама завернула ногу в судочек😂".

Кристина в своих "сториз" заявила, что больше ни ногой в Красное море: "Я и так боялась, а теперь так вообще!".

Девушка рассказала, как пострадавший чувствует себя сейчас: "Нога у него пока восстанавливается, сделали все необходимые манипуляции в больнице. Остается только ждать и пить таблетки".

Напомним, что жена Остапчука в розовых "панталонах" выдала подробности отпуска в Египте: "Подружка выгнала из номера".

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