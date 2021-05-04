Певица Виктория Смеюха порадовала поклонников ярким кадром в компании двух баскетболистов

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, которая выступала в составе группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавным фото, на котором позирует в компании двух коренастых и высоких баскетболистов. При этом на их фоне девушка выглядит весьма миниатюрной.

На новом снимке Виктория с парнями запечатлены в зале, где проходила игра. Перед камерой певица появилась в скромном наряде – на ней узкие серые джинсы и темная кофточка, поверх которой она накинула короткую кожаную куртку, при этом на шее у звезды видит яркий желтый шарф болельщика. Волосы девушки распущены, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографии Смеюха написала: "Вдохновляла Kyivbasket на ПОБЕДУ! Но кто-то же должен быть с*кс-символом команды. Полёт – естественное состояние баскетболиста. У меня сейчас, как никогда прежде в карьере и в личной жизни новый этап, новый полёт. В этот день мне посчастливилось побывать на невероятно интересном баскетбольном матче двух киевских команд: стремление к победе, мотивация, спортивная злость, овации зрителей, улыбки болельщиков – столько позитивных эмоций во время игры!", - поделилась впечатлениями певица.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" показала, на что пошла ради горячего фото в бикини: "Кто из вас любит риск так же?".

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