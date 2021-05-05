Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал откровенное признание

Родился будущая звезда мирового футбола в селе Дворковщина, что на Киевщине. Там он провел первые три года своей жизни. В 9 лет Андрей попытался пойти в спортивную школу и с первого раза у него это не получилось.

Его спортивная биография едва не оборвалась, когда после аварии на Чернобыльской АЭС детей эвакуировали из города.

Шевченко говорит, что в его родном селе уже не осталось друзей.

"Все они погибли. Не от радиации, а от алкоголя, наркотиков и проблем с оружием. Когда рухнул "железный занавес", мир, который мы знали - разваливался, мои друзья ни во что не верили и в конце концов заблудились. Любовь родителей и футбол спасли мне жизнь", - передает словам тренера украинской сборной Sport.ua.

Ранее мы сообщали, что Шевченко намерен покинуть пост тренера главной команды Украины. По его словам, после чемпионата Европы его целью станет работа в "Милане".



Напомним, жена Шевченко показала, чем покорила звезду футбола: обнажила все самое интересное.

Как сообщала Politeka, здоровье Шевченко серьезно пошатнулось, украинца отправили под нож: «Трудно бороться».

Также Politeka писала, что Шевченко согласился возглавить Милан, но есть условия.





