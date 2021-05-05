Изменения вступили в силу с этого месяца

Украинцы, желающие получить субсидии от государства, теперь будут обязаны подавать декларацию о доходах и расходах

В силу вступило соответствующее постановление, принятое Кабмином в апреле этого года.

В официальном документе, опубликованном на Правительственном портале, сообщается, что с этого месяца жилищные субсидии смогут получать только люди, которые подали декларацию о доходах и расходах. Кроме того, желающие получить помощь от государства должны будут подать новое заявление о назначении субсидии.

Также был расширен список возможных источников дохода, которые учитываются при начислении субсидии. В частности, в него вошли доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Украинцы смогут подавать заявки и необходимые документы для получения субсидий по почте или в электронной форме через сайт в Минсоцполитики, а также в бумажном виде через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения в райгосадминистрациях.

При подаче заявок в период с мая по сентябрь этого года, субсидии будут назначаться с мая 2021 года.

Отметим, что ранее сообщалось, что в Украине планируют уменьшить размер субсидий. Так, в парламенте работают над законопроектом, который должен реформировать систему налогообложения. Украинцам обещают возвращать часть денег от уплаченных с доходов налогов, однако вместе с этим планируется сократить объем социальной помощи.:

Напомним, платежки за газ рекордно вырастут, кому придется платить до 7 тысяч гривен: "Надо готовиться".

Как сообщала Politeka, украинцев лишат субсидий и соцпомощи под новым предлогом: что задумали в Раде.

Также Politeka писала, что тарифы на газ взлетели с 1 мая: какие суммы в платежках ждут теперь украинцев.