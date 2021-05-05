Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впечатлила поклонников появлением в белом костюме

Как сообщает Politeka.net, любительница миллионов порадовала поклонников новыми фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ким и ее звездные сестры любят демонстрировать в сети откровенные образы в одежде и без нее. На этот раз Кардашьян решила показать, как выглядит в стильном белом наряде.

На новых снимках звезда запечатлена на парковке по пути к своему авто. Ким одета в белый костюм, состоящий из обтягивающей мини-юбки и короткого топа с открытой спиной. Наряд идеально подчеркнул формы модели благодаря облегающему крою.

Дополнили образ Кардашьян босоножки на высоких завязках. Звезда довольно улыбалась на новых фото.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее поста.

«Ты выглядишь сильной и уверенной», «Восхитительно», «Люблю тебя в белом», «Одинокая Ким – лучшая Ким», «Ким, ты выглядишь на 20», «Оу, Кимми, ты выглядишь счастливой», - пишут люди.

Отметим, что сейчас звезда находится в процессе развода со своим мужем – рэпером Канье Уэстом.

Ранее мы писали, что Ким поделилась фото, на котором она запечатлена на веранде среди густой экзотической зелени. На прогулку она вышла в модном светлом бикини, но декольте прикрыла свободной серой рубашкой, которую не стала застегивать полностью.

Напомним, почти холостячка Кардашьян после похудения появилась в смелом бикини: "Королева".

Как сообщала Politeka, новая холостячка Ким Кардашьян показала в разрезах платья свои знаменитые формы: "Горячо!".

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