Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян показала жаркое пляжное фото

Как пишет Politeka.net , уже в феврале стало известно, что Ким с мужем Канье решили подать на развод. И хотя слухи об этом ходили давно, официальные представители семьи подтвердили информацию, ведь пара живет отдельно. Но работу и фанатов звезда не забрасывает, радуя новыми снимками. Так, недавно в своем микроблоге в Instagram американская телезвезда поделилась жаркими пляжными кадрами, на которых позирует в смелом бикини.

На новых снимках похудевшая Ким запечатлена на веранде среди густой экзотической зелени. На прогулку она вышла в модном светлом бикини, но декольте прикрыла свободной серой рубашкой, которую не стала застегивать полностью. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на глазах стильные солнцезащитные очки, она с вызовом смотрит в объектив, демонстрируя идеальную фигуру и ровный загар.

В подпсии к фотографиям Кардашьян написала: "Не путешествуй". А пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами и восхищаясь ее прекрасным телом. "Королева", "Очаровательная", "Как всегда прекрасна", "Талия несуществующая, как моя личная жизнь", "Я бы влюбился в тебя", "Красотка", "Какая фигура", "Очень похудела", - пишут пользователи в комментариях к фотографии Ким Кардашьян.

Напомним, почти холостячка Ким Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами.

А еще Politeka сообщала, Почти холостячка Ким Кардашьян без стыда показала, что спрятала под халатиком.