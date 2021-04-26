Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала себя в разных образах, удивив радикальным преображением из брюнетки в блондинку
Как известно, Ким не только участвует в различных съемках, но еще и владеет несколькими личными брендами. Среди них есть фирма, которая занимается выпуском нижнего белья, которое Кардашьян не стесняется показывать на себе. Как сообщает Politeka.net, звезда посвятила пост в своем Инстаграм новой линии пижам и одежды для сна, которую готовится запустить бренд.
На фото Ким показала некоторые наряды из новой коллекции. Так, на фото она предстала сначала в бежевом халате, который позволял ей показать свои стройные ножки. Звезда сидела перед зеркалом и делала себе укладку.
Кардашьян также примерила облегающий тело черный наряд, состоящий из майки и лосин. На этих фото Ким сначала держит в руках парик с блондинистыми волосами, а затем надевает его, дополнив образ кепкой и черными очками. Выглядит это так, будто она готовится скрываться от папарацци.
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Поклонники красотки тут же отреагировали на ее пост.
«Пять с плюсом», «Вау горячо!», «Выглядишь восхитительно», «Моя крошка», «Чем меньше макияжа, тем лучше», - пишут люди.
Напомним, что сестрички Кардашьян собрались вместе, устроив «битву» модных образов: «Впечатляют».
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян потеряла близкого человека и не сдержала эмоций в сети: «Мое сердце разбилось…».
Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян, примерив ушки Микки Мауса, показала, в какой роскоши встретила 42-летие: "Реальная сказка".