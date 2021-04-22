Известная модель Кортни Кардашьян, которой 18 апреля исполнилось 42 года, показала себя на празднике
Как пишет Politeka.net, Кортни Кардашьян является старшей сестричкой Ким Кардашьян. Девушка на днях праздновала 42-летие. Звезда отлично провела время на улице и решила показать кадры своего торжества в Инстаграм.
На фото Кортни позировала в топе и шортиках, а образ дополнила стильными ушками. Красотка стояла на лужайке, немного выгнувшись, и демонстрируя фигуру.
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На еще одном фото девушка уже гуляла по дому, показывая огромную композицию цветов, которая была приготовлена к празднику.
"Маленькие вибрации на день рождения?", - написала Кортни под фото.
Фанаты поставили более 2 миллионов лайков и написали комментарии:
"С Днем Рождения", "Ты заслуживаешь мира", "Люблю это ! С днём рождения, детка!", "С Днем Рождения, красавица Кортни!", "на тебя определенно интересно смотреть", "Кортни новая Кайли со своим Трэвисом", "ты заслуживаешь всей любви в мире, детка", "Реальная сказка".
Мы писали, что знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян эмоционально поздравила с днем рождения свою сестру Кортни и показала редкие фото с именинницей.
Этот пост она сопроводила подборкой их с Кортни совместных фото. Одним из самых интересных из них оказалось первое. На нем сестры позируют в халатах и без косметики, демонстрируя, как выглядят их лица в действительности.
Напомним, сестричка Кардашьян в белье показала, как выглядела 20 лет назад
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