Известная западная светская львица Ким Кардашьян поделилась групповым фото

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян с сестричками стали одними из самых популярных красоток на планете Земля. Девушки ведут социальные сети, где за ними следят сотни миллионов людей. Красотка решила показаться вместе с сестричками на групповом фото.

На фото, которое Ким опубликовала в Инстаграм, показала себя вместе с сестричками. Девушки сидели в разных интересных нарядах на диване, восхищая необычными формами, за которые красотки прославились.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Привет, с уважением", "Почему ты отрезала Кендалл", "Абсолютный пример совершенной красоты", "Хорошая жизнь!!!", "Вау, она красивая", "Бьюсь об заклад, эта комната пахнет заплесневелой рыбой", "Сестрички впечатляют".

Мы писали, что знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась новым украшением, заодно продемонстрировав внушительный размер своего декольте.

Ким решила похвастаться перед своими поклонниками новым ожерельем, которое было сделано специально для нее по индивидуальному заказу. Для того, чтобы его продемонстрировать, Ким решила надеть серую майку с максимально глубоким декольте.

Напомним, 40-летняя Ким Кардашьян в бикини показала свое главное достижение

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