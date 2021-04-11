Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, показала себя без прикрас
Как передает Politeka.net, в феврале 2021 года стало известно, что Ким решила развестись со своим супругом после неудачных попыток сохранить брак. Слухи о расставании пары ходили давно. Подогрел их скандал, который устроил Канье Уэст, будучи в неадекватном состоянии. Несмотря на то, что пара воспитывает четверых совместных детей, брак все же будет расторгнут.
В последнее время в соцсетях Ким появляется все больше фото с детьми. Она чаще публикует фото без обработки и показывает, как выглядит в реальной жизни, без макияжа. На свежих фото Ким позировала со своим сыном. Она прижала свое главное достижение к себе и позировала на камеру.
«Мое солнце», - подписала фото звезда.
В комментариях известной семейке оставили массу приятных слов.
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«Симпатичные», «Очень мило, вот, что я называю любовью», «Она потрясающая, обожаю», «Две милашки», «Какая ты хорошая мама», «Растет красавчик», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что несмотря на сложный период в жизни модель продолжает плодотворно работать, и показывать, что она не падает духом.
Напомним, что Ким Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами: "Удивительные…".
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