Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, побалувала видами в купальнику

У лютому цього року стало відомо, що Кім Кардашьян і її чоловік, репер Каньє Уест, вирішили розлучитися, передає Politeka.net. До слова чутки про розбіжності пари ходили давно. Крім цього, подружжя вже кілька місяців до цього жило окремо.

Зараз модель продовжує плідно працювати, і показувати, що вона не падає духом. Так, красуня вирішила побалувати шанувальників новим фото в купальнику і показати, що втратив Каньє. На знімку гаряча брюнетка позувала, сидячи на сходах.

Завдяки вирізам оголилися пружний животик і знамениті стегна світської левиці. Вона розпустила довге волосся і подивилася камеру. Здавалося, на красуні немає макіяжу, вона заворожувала натуральною красою.

"Буду спамити фото з відпустки весь тиждень!",- підписала знімки знаменитість.

Всього за годину публікація Кардашьян зібрала більше одного мільйона лайків і багато коментарів.

"Єдина людина, яка може старіти навпаки !! 🙌 🏽 ", "Така красива", "прекрасна", " ти краще виглядаєш без макіяжу😍", "королева", "люблю тебе", "супер Кім", " Привіт! Ти така мила", " досконала і приголомшлива 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Кім Кардашьян - постійна клієнтка салонів краси. Завдяки всіляким косметологічним процедурам зірка не виглядає на свої 40 років і може похвалитися шкірою без зморшок.

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