Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, побаловала видами в купальнике

В феврале этого года стало известно, что Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст, решили развестись, передает Politeka.net. К слову слухи о разногласиях пары ходили давно. Кроме этого, супруги уже несколько месяцев до этого жили отдельно.

Сейчас модель продолжает плодотворно работать, и показывать, что она не падает духом. Так, красотка решила побаловать поклонников новым фото в купальнике и показать, что потерял Канье. На снимке горячая брюнетка позировала, сидя на лестнице.

Благодаря вырезам оголились упругий животик и знаменитые бедра светской львицы. Она распустила длинные волосы и посмотрела камеру. Казалось, на красотке нет макияжа, она завораживала натуральной красотой.

"Буду спамить фото из отпуска всю неделю!", - подписала снимки знаменитость.

Всего за час публикация Кардашьян собрала более одного миллиона лайков и много комментариев.

"Единственный человек, который может стареть наоборот !! 🙌🏽", "Такая красивая", "Прекрасная", "Ты лучше выглядишь без макияжа 😍", "Королева", "Люблю тебя", "Супер Ким", "Привет! Ты такая милая", "Совершенная и потрясающая 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Ким Кардашьян - постоянная клиентка салонов красоты. Благодаря всевозможным косметологическим процедурам звезда не выглядит на свои 40 лет и может похвастаться кожей без морщин.

Напомним, что почти "Холостячка" Ким Кардашьян в мини-бикини использовала последний аргумент: "Верни меня".

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