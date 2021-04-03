Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян похвалилася, як загоряє в бікіні
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram чарівна красуня похвалилася яскравими кадрами з відпочинку на березі моря.
На фото можна побачити, як Кім разом зі своєю подругою Стефані Шеперд відпочиває на березі моря, зануривши ноги в морські хвилі, і відкинувши голови назад, підставляючи свої шикарні тіла сонячним променям.
Красуні одягнені в бікіні, які на них виглядають дуже апетитно завдяки вражаючим формам моделей.
Кардашян і її подружка перекинули голови, закривши очі. Фотограф зробив знімок зверху вниз, показавши головні достоїнства дівчат, завдяки чому вони привертають до себе загальну увагу.
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Шикарне фото не залишилося без уваги мільйонної армії шанувальників Каїм Кардашьян. Фани прокоментували знімок:
"Ви дуже прекрасні", " що з тобою сьогодні відбувається? 😈 ❤ ️ ", "Мої улюблені❤️, люблю це! 😍 🥰 ", "Я повільно знімаю Трусики😍", "wawoooo🔥 🔥", " дуже гаряче!", "💕 💕Я в захваті, прекрасні!", "❤️моя любов", " дивовижні королеви❤️🔥", - написали шанувальники.
Нещодавно Кім вирішила показати себе в простій домашній обстановці. Вона поділилася відео зі своєї вбиральні і похвалилася колекцією білизни власного бренду. Для демонстрації свого "багатства" Кім одягла комплект простого і комфортного чорного білизни, а також легкий халатик зверху.
Нагадаємо, що майже "Холостячка" Кім Кардашьян в міні-бікіні використовувала останній аргумент: "Поверни мене".
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