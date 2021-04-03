Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян похвалилася, як загоряє в бікіні

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram чарівна красуня похвалилася яскравими кадрами з відпочинку на березі моря.

На фото можна побачити, як Кім разом зі своєю подругою Стефані Шеперд відпочиває на березі моря, зануривши ноги в морські хвилі, і відкинувши голови назад, підставляючи свої шикарні тіла сонячним променям.

Красуні одягнені в бікіні, які на них виглядають дуже апетитно завдяки вражаючим формам моделей.

Кардашян і її подружка перекинули голови, закривши очі. Фотограф зробив знімок зверху вниз, показавши головні достоїнства дівчат, завдяки чому вони привертають до себе загальну увагу.

Шикарне фото не залишилося без уваги мільйонної армії шанувальників Каїм Кардашьян. Фани прокоментували знімок:

"Ви дуже прекрасні", " що з тобою сьогодні відбувається? 😈 ❤ ️ ", "Мої улюблені❤️, люблю це! 😍 🥰 ", "Я повільно знімаю Трусики😍", "wawoooo🔥 🔥", " дуже гаряче!", "💕 💕Я в захваті, прекрасні!", "❤️моя любов", " дивовижні королеви❤️🔥", - написали шанувальники.

Нещодавно Кім вирішила показати себе в простій домашній обстановці. Вона поділилася відео зі своєї вбиральні і похвалилася колекцією білизни власного бренду. Для демонстрації свого "багатства" Кім одягла комплект простого і комфортного чорного білизни, а також легкий халатик зверху.

Нагадаємо, що майже "Холостячка" Кім Кардашьян в міні-бікіні використовувала останній аргумент: "Поверни мене".

Як повідомляла Politeka майже "холостячка" Кім Кардашьян в білизні і халатику засвітила неідеальний животик на домашніх кадрах: "у житті не такий..."

Також Politeka писала, що майже "холостячка" Кім Кардашьян в крихітному бікіні показала свою головну гордість, розвалившись в гамаку: "бронзова богиня"