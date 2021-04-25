Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сообщила о потере близкого друга

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ким опубликовала фото с креативным директором Lanvin, модельером и дизайнером Альбером Эльбазом, который умер 24 апреля. По данным СМИ, модельер скончался от последствий коронавируса. Мужчине было 59 лет. За свою жизнь он сотрудничал со многими модными домами и знаменитостями.

«Сладкий @alberelbaz8. Когда я сегодня узнала о его кончине, мое сердце разбилось. Когда я впервые приехала в Париж, меня удивил обед с Альбером, и я чуть не упала в обморок, когда он вошел. Он был самым теплым и гостеприимным. Альбер одел меня для моей первой обложки Vogue и подарил платье для обложки, чтобы навсегда сохранить это воспоминание. Затем Альбер и Ланвин одели меня на первый бал Met Ball, на который меня пригласили. Наши образы были наполнены смехом и объятиями! Какая милая душа. Я буду хранить все наши воспоминания всегда», - подписала совместный снимок звезда.

Стоит отметить, что от последствий, связанных с вирусом за последний год скончалось много известных людей, в том числе Роман Виктюк, Борис Грачевский и другие.

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