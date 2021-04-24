Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, вразила красою в купальнику

Модель прославилася на весь світ завдяки шоу "Сімейство Кардашьян", передає Politeka.net. Кім привернула увагу не тільки завдяки своїй харизмі, але і формам. Знаменитість стали наслідувати мешканки різних країв світу. Дівчата почали робити пластичні операції, щоб хоч трохи походити на свого кумира.

Тим часом зірка продовжує балувати своїх шанувальників, демонструючи знамениту фігуру у всій красі, тим більше, що її можна вважати холостячкою, адже в лютому зі ЗМІ стало відомо, що вона розлучається з чоловіком.

В одному з останніх постів Кім постала в купальнику майже тілесного кольору, який обтягнув і пишний бюст, ледь прикриваючи його.

Також чарівна знаменитість була в плавочках на зав'язочках.

Завершили образ бандана і стильні окуляри.

На кадрах модель позувала на вулиці біля столу з книгою і ноутбуком, влаштувавши собі урок.

"Вчимося на сонці ☀️️️", - написала Кардашьян.

Публікація зібрала майже 4 мільйони лайків і багато коментарів:

"Що це за юридична школа??? Запитати друга? LOL", "це мені знак, щоб повернутися в школу«," якщо тобі цього ще ніхто не сказав, тебе люблять«, "о, боже, Кім, ти така гаряча учениця", " це мій АДВОКАТ:", " Угу? О, так що ви розлучаєтеся тільки заради камер, зрозуміло", "Ой, чорт візьми, як не закохатися - така кішечка», «я також одягаюся, коли вчуся", " Кім - мій адвокат, муркоче🔥 🔥 🔥".

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