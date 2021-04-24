Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, впечатлила красотой в купальнике

Модель прославилась на весь мир благодаря шоу "Семейство Кардашьян", передает Politeka.net. Ким привлекла внимание не только благодаря своей харизме, но и формам. Знаменитости стали подражать жительницы разных краев света. Девушки начали делать пластические операции, чтобы хоть немного походить на своего кумира.

Тем временам звезда продолжает баловать своих поклонников, демонстрируя знаменитую фигуру во всей красе, тем более, что ее можно считать холостячкой, ведь в феврале из СМИ стало известно, что она разводится с мужем.

В одном из последних постов Ким предстала в купальнике почти телесного цвета, который обтянул и пышный бюст, едва прикрывая его.

Также обворожительная знаменитость была в плавочках на завязочках.

Завершили образ бандана и стильные очки.

На кадрах модель позировала на улице возле стола с книгой и ноутбуком, устроив себе урок.

"Учимся на Солнце ☀️ 📚⚖️", - написала Кардашьян.

Публикация собрала почти 4 миллиона лайков и много комментариев:

«Что это за юридическая школа??? Спросить друга? LOL», «Это мне знак, чтобы вернуться в школу», «Если тебе этого еще никто не сказал, тебя любят», «О, боже, Ким, ты такая горячая ученица","Это мой АДВОКАТ: "," Угу? О, так что вы разводитесь только ради камер, понятно","Ой, черт возьми, как не влюбиться - такая кошечка ", «Я также одеваюсь, когда учусь», «Ким - мой адвокат, мурлыкает 🔥🔥🔥".

Напомним, что почти "Холостячка" Ким Кардашьян в мини-бикини использовала последний аргумент: "Верни меня".

Как сообщала Politeka почти "холостячка" Ким Кардашьян в белье и халатике засветила неидеальный животик на домашних кадрах: "в жизни не такой..."

Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян в крохотном бикини показала свою главную гордость, развалившись в гамаке: "Бронзовая богиня"