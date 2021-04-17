Відома Західна світська левиця Кім Кардашьян поділилася груповим фото

Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян з сестричками стали одними з найпопулярніших красунь на планеті Земля. Дівчата ведуть соціальні мережі, де за ними стежать сотні мільйонів людей. Красуня вирішила здатися разом з сестричками на груповому фото.

На фото, яке Кім опублікувала в Instagram, показала себе разом з сестричками. Дівчата сиділи в різних цікавих нарядах на дивані, захоплюючи незвичайними формами, за які красуні прославилися.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Привіт, з повагою", "Чому ти відрізала Кендалл", "абсолютний приклад досконалої краси", " хороше життя!!!", "Вау, вона красива", "Б'юся об заклад, ця кімната пахне запліснявілої рибою", "Сестрички вражають".

Ми писали, що знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян похвалилася новою прикрасою, заодно продемонструвавши значний розмір свого декольте.

Кім вирішила похвалитися перед своїми шанувальниками новим намистом, яке було зроблено спеціально для неї за індивідуальним замовленням. Для того, щоб його продемонструвати, Кім вирішила надіти сіру майку з максимально глибоким декольте.

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