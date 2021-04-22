Відома модель Кортні Кардашьян, якій 18 квітня виповнилося 42 роки, показала себе на святі
Як пише Politeka.net, Кортні Кардашьян є старшою сестричкою Кім Кардашьян. Дівчина днями святкувала 42-річчя. Зірка відмінно провела час на вулиці і вирішила показати кадри свого торжества в Instagram.
На фото Кортні позувала в топі і шортиках, а образ доповнила стильними вушками. Красуня стояла на галявині, трохи вигнувшись, і демонструючи фігуру.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Еллерт проговорився, чи дійсно розлучився з Ксенією Мішиной: "Що ж…"
Позитив з "Время и Стекло", чия дружина дружить з Каменських, перестав ночувати вдома: "Ох..."
Дан Балан відірвався на повну з "Тіною Кароль" біля басейну, відео: "Краще вже не буде"
Олег Винник і його "таємна дружина" не впоралися з силою почуттів на публіці: "Шалене кохання"
На ще одному фото дівчина вже гуляла по будинку, показуючи величезну композицію квітів, яка була приготовлена до свята.
"Маленькі вібрації на день народження?",- написала Кортні під фото.
Фанати поставили більше 2 мільйонів лайків і написали коментарі:
"З Днем Народження", "ти заслуговуєш миру", " Люблю це ! З днем народження, дитинко!", "З Днем Народження, красуня Кортні!", "на тебе безумовно цікаво дивитися", "Кортні Нова Кайлі зі своїм Тревісом", "ти заслуговуєш всієї любові в світі, дитинко", "Реальна казка".
Ми писали, що знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян емоційно привітала з днем народження свою сестру Кортні і показала рідкісні фото з іменинницею.
Цей пост вона супроводила добіркою їх з Кортні спільних фото. Одним з найцікавіших з них виявилося перше. На ньому сестри позують в халатах і без косметики, демонструючи, як виглядають їхні обличчя насправді.
Нагадаємо, сестричка Кардашьян в білизні показала, як виглядала 20 років тому
А ще Politeka писала, що Кортні Кардашьян осідлала спекотну подружку, влаштувавши шалені розваги
Також Politeka повідомляла, що Кортні Кардашьян в шовковому міні нагнулася вперед, дозволяючи заглянути в декольте