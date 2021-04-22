Відома модель Кортні Кардашьян, якій 18 квітня виповнилося 42 роки, показала себе на святі

Як пише Politeka.net, Кортні Кардашьян є старшою сестричкою Кім Кардашьян. Дівчина днями святкувала 42-річчя. Зірка відмінно провела час на вулиці і вирішила показати кадри свого торжества в Instagram.

На фото Кортні позувала в топі і шортиках, а образ доповнила стильними вушками. Красуня стояла на галявині, трохи вигнувшись, і демонструючи фігуру.

На ще одному фото дівчина вже гуляла по будинку, показуючи величезну композицію квітів, яка була приготовлена до свята.

"Маленькі вібрації на день народження?",- написала Кортні під фото.

Фанати поставили більше 2 мільйонів лайків і написали коментарі:

"З Днем Народження", "ти заслуговуєш миру", " Люблю це ! З днем народження, дитинко!", "З Днем Народження, красуня Кортні!", "на тебе безумовно цікаво дивитися", "Кортні Нова Кайлі зі своїм Тревісом", "ти заслуговуєш всієї любові в світі, дитинко", "Реальна казка".

Ми писали, що знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян емоційно привітала з днем народження свою сестру Кортні і показала рідкісні фото з іменинницею.

Цей пост вона супроводила добіркою їх з Кортні спільних фото. Одним з найцікавіших з них виявилося перше. На ньому сестри позують в халатах і без косметики, демонструючи, як виглядають їхні обличчя насправді.

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