Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли в расстегнутой майке засветила свои татуировки

В последние годы 45-летняя актриса стала реже появляться на светских мероприятиях, сосредоточившись на своей работе для ООН и занятиях благотворительностью. Тем не менее поклонники не забывают о своем кумире, и регулярно публикуют в сети ее архивные фото, восхищаясь красотой актрисы.

Как пишет Politeka.net, на одной из подобных фан-страниц появился новый пост с фотографией Джоли. На снимке актриса запечатлена в период пика своей популярности.

На кадре Энджи склонилась над чем-то, приоткрыв рот и глядя вниз. Звезда позирует в брюках песочного цвета и белом топике с большим разрезом снизу. Таким образом, живот актрисы оказался открыт. Стоит отметить, что на снимке в глаза бросается худоба Джоли, которая особенно заметна по ее рукам с татуировками.

Впрочем, поклонники актрисы явно в восторге от ее внешности, ведь даже ее архивные фото с легкостью собирают лайки.

Ранее мы писали, что в сети появился кадр с Джоли, позирующей в белом костюме с широким белоснежным ремнем и кофтой с кружевами, выглядывающей из декольте. Распущенные волосы, яркий макияж и даже сияющая улыбка не смогли скрыть истощенный вид Джоли.

Напомним, истощенная Анджелина Джоли обеспокоила внешним видом в белом костюме: "Все висит уже".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли подняла платье и "загипнотизировала" видом в чулках: "Вау, очень красивая".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли приятно удивила внешностью в юные годы: "Пухлые губы, большие глаза и...".