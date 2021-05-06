Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко появилась в больнице вместе с мужем

Супруги удивили совместными кадрами из больницы, передает Politeka.net. Известно, что пара знакома с 2017 года, она сыграла свадьбу, а сейчас воспитывает маленького сына.

Влюбленные часто делятся совместными кадрами у себя на страницах в Инстаграм. В этот раз Регина Тодоренко просто не на шутку удивила поклонников фото из больницы. В кадре Топалов лежит на койке, когда Регина улыбается и делает селфи.

"Слава Богу, что живой🙏🏻 Я люблю тебя! В горе и в радости, В болезни и в здравии Я с тобой! ❤️😭", - отметила Регина, так и не написав причину, по которой они оказались в больнице.

За полчаса публикация собрала примерно 30 тысяч лайков и много комментариев.



"А что случилось?", "злые люди просто, вот и все", "Здоровья и сил🥺", "Что случилось! ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ!🙏🙏🙏", "Здоровья-здоровья вашей семье.... ❤️🙌🙌🙌", "для того чтобы напоминать, что они тоже люди, которые не смотря на популярность, не могут повлиять на своё здоровье", " Что с Владом? Поясните, Я не в курсе. Мне его очень жалко", "А что у вас случилось❤️❤️❤️", "Стало плохо ! Упал в обморок ! Люди не подозревают что у всех одно и тоже ! И что поспособствовало 🤔", "Скорее поправляйтесь🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.