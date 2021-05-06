Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко появилась в больнице вместе с мужем
Супруги удивили совместными кадрами из больницы, передает Politeka.net. Известно, что пара знакома с 2017 года, она сыграла свадьбу, а сейчас воспитывает маленького сына.
Влюбленные часто делятся совместными кадрами у себя на страницах в Инстаграм. В этот раз Регина Тодоренко просто не на шутку удивила поклонников фото из больницы. В кадре Топалов лежит на койке, когда Регина улыбается и делает селфи.
"А что случилось?", "злые люди просто, вот и все", "Здоровья и сил🥺", "Что случилось! ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ!🙏🙏🙏", "Здоровья-здоровья вашей семье.... ❤️🙌🙌🙌", "для того чтобы напоминать, что они тоже люди, которые не смотря на популярность, не могут повлиять на своё здоровье", " Что с Владом? Поясните, Я не в курсе. Мне его очень жалко", "А что у вас случилось❤️❤️❤️", "Стало плохо ! Упал в обморок ! Люди не подозревают что у всех одно и тоже ! И что поспособствовало 🤔", "Скорее поправляйтесь🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
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Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".
Как сообщала Politeka, Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье: "Я плохая мать".
Также Politeka писала, что Тодоренко из "Орла и решки" жестко раскритиковали из-за нового образа на съемках шоу "Маска": "Уже перебор".