Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи восхитила молодым видом

56-летняя актриса вызывает восторг своей внешностью, которой могут позавидовать и женщины значительно моложе. И это при том, что инъекции и пластические операции актрисе чужды — она пропагандирует естественное старение. Что касается ухода, тут актриса делает на очищение и увлажнение кожи.

И такие простые рекомендации, похоже дают восхитительный результат. В чем можно убедиться, посмотрев на новое фото Беллуччи, которое она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На черно-белом фото лицо Моники Беллуччи запечатлено крупным планом. Актриса поставила подбородок на ладони, а взгляд устремила вдаль. На лице виден только легкий макияж, волосы остались распущены.

Пользователи Сети были восхищены красотой актрисы, и не поскупились на комплименты, чтобы выразить свой восторг.

«Завораживающая ангельская восхитительно великолепная потрясающая красота», «Идеал», «Самая красивая женщина в мире», «Роскошный вид», «Королева», «Чудесная и божественная Моника, как всегда великолепна, красива», «Моника бесподобна», «Мария Магдалина», «Аж дух захватывает», «Очень честно», - пишут в комментариях.

Напомним, что 56-летняя Моника Беллуччи показала, как изменилась за последние 20 лет.

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи сняла лямки купальника, показав удачный пляжный лук.

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи показала декольте с новой стороны, расстегнув блузку на улице.