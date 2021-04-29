Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи в расстегнутой блузке прошлась на улице во время съемки

За многие годы своей работы, модель привыкла менять стиль и образы как можно чаще, чтобы всегда быть в центре внимания. Ради славы и привлекательности Беллуччи нередко хвасталась достоинствами в весьма провокативных нарядах, не скрывающих ее фигуру.

Одно из таких архивных фото привлекло внимание фанатов. На кадре модель прогуливалась на улице, причем она расстегнула верхние пуговицы на черной рубашке, выпячивая бюст. Однако, сделала это Моника лишь частично. Бежевая юбка завершила «деловой» ансамбль ее лука, а светлое пальто, которое она также не застегивала, придало более раскованного вида.

К слову, к таким фото Моника привыкла быстрее всего. Еще во время молодости модель часто рекламировала купальники и постоянно хвасталась пышной фигурой, ведь секрет ее успеха был в том, что она отказывалась от диет.

Отметим, в своем Инстаграм красотка публикует фото, на которых хвастается идеальной фигурой. Этот раз не стал исключением. Моника опубликовала снимок для обложки одного из журналов, который выйдет в мае этого года.

Актриса предстала в боди с кружевом. Вырез одежды был очень смелым, что придавало кадру особого "обжигающего" шарма.

"Это идеально", "Прекрасная Моника", "Идеальная", "Это кухня моей мечты 😍 вышло феерически", "Мне бы такую жену", "Эта лапша манит", "Блин, девочка - ты выглядишь горячо! 🤩", "Как всегда красиво 😍", "Да, благословит Бог тебя и твою прекрасную семью, ты икона 🥺❤️🥰🤗", "Удивительная женщина ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

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