Стало известно, какой будет погода в Украине на 8 и 9 мая

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.



По словам специалиста, в некоторых регионах температура воздуха может опуститься ниже ноля.



В субботу почти во всех регионах страны будут лить дожди, возможны даже грозы. К счастью, столбики термометров 8 мая не опуститься ниже 10 градусов.

Воскресенье наконец-то принесет тепло и солнечную погоду, но не ночью.

"Ночь на воскресенье будет холодной, +3+8 градусов. А на Западе даже возможны заморозки на почве!", - сообщила Диденко.

Специалист отметила, что 9 мая в Украине будет тепло, а дожди обойдут нас стороной.

"В субботу одевайтесь потеплее, возьмите в сумку зонт, а в воскресенье зонт можете выложить, а взять значительно более легкие солнцезащитные очки", - посоветовала синоптик.





Ранее мы сообщали, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Синоптики Гидромедцентра сообщают, что порывы ветра 7 мая будут достигать 20 метров за секунду, объявлен I уровень опасности.



Напомним, что антициклон "Труди" накроет Харьковскую область, названа дата: какой будет погода.

Как сообщала Politeka, дожди будут лить на поминальные дни в Украине: названы регионы.

Кроме того Politeka писала, что погода снова испытает украинцев на прочность, повезет только некоторым областям: «снег, дожди и…».