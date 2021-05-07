С 1 мая жители Кривого Рога смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета. Главная цель такого ноу-хау - стимулирование людей пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Для этого горожане должны оформить карточку криворожца и предъявлять ее во время поездок.

В транспорте установят специальные валидаторы для считывания карт. Имеют право на карту все жители, прописанные в Кривом Роге. Ее уже оформили более 300 тысяч жителей.

Кривой Рог - первый город в Украине, которой ввел подобную инициативу. Обойдется она городу в сумму около 14 миллионов гривен в год. Подобное решение - хороший шанс на приведение коммунального транспорта в порядок.

Бесплатного проезда не бывает ни в общественном, ни в каком-либо другом виде транспорта: у всего есть своя цена, а точнее себестоимость.

В случае Кривого Рога, идется о безоплатном проезде в коммунальном общественном транспорте. Это трамвай, включая скоростной или метротрам, как его тут называют, троллейбус и автобус. Но безоплатный он только для платящих налоги в городе горожан.

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