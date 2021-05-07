Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась фрагментами их с Потапом счастливых моментов с ее дня рождения

На днях знаменитость отпраздновала свое 34-летие, устроив для своих близких застолье в мексиканском стиле. Певица и ее муж уже успели поделиться кадрами с праздника в своих соцсетях, однако, судя по всему, у Насти еще остались фото, которые она хотела бы показаться поклонникам. Об этом звезда рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Так много красивых мгновений нам удалось запечатлеть. Осталось ещё много красивых фотографий. Хотите, чтоб я продолжила ими делиться?», - обратилась к своим подписчикам певица.

На новых снимках Каменских позировала рядом со своим мужем – известным украинским продюсером и рэпером Алексеем Потапенко. Он был одет в черную футболку с вышитыми на ней крупными цветами. При этом, на его голову падает тень, которая создает на лысой макушке артиста иллюзию наличия волос.

А вот сама именинница решила повторить образ знаменитой мексиканки Фриды Кало. Настя позировала в черном платье из полупрозрачной ткани, спадающей с ее плеч, а ее образ дополняли крупные серьги и украшения для волос в виде цветов.

На фото певица нежно прижимается к своему мужу, зажмурив глаза от удовольствия.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Невероятные», «Фото супер. Смотрю и наслаждаюсь вами просто без слов», «Красивая пара. Красивая девушка, не такая как все......индивидуальная. Оставайтесь такой», «Нереальная пара от вас так и веет любовью и нежностью. Сохраните это чувство на всю жизнь», «Алексей отрастил волосы?», - пишут люди.

Напомним, Каменских с бывшей женой Позитива показали беззаботный отдых в мини: "Очень хорошо".

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