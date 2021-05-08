Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала свою маму
Как передает Politeka.net, Зарицкая разместила снимок на своей странице в Инстаграм.
На фото Алексадра сидит на траве рядом со своей мамой Татьяной Владимировной. Девушка посвятила ей трогательные слова.
«Мама - это первый в мире человек, который поддерживал и верил во все мои мечты и цели, какие бы они не были странные, какими бы они не казались нереальными, она всегда была рядом, с самого детства мы уже планировали кем бы я могла быть, когда вырасту, и я всегда говорила - артисткой! Поэтому все свое детство я танцевала, пела, играла в театре, а мама была рядом, шила по ночам костюмы к выступлениям, приходила на спектакли, слушала концерты каждый вечер, и верила в свою маленькую артистку) спасибо, Ма. День Матери у нас с тобой на всю жизнь», - написала Александра.
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Пользователи Сети восхищены тем, как красиво и молодо выглядит мама певицы.
«Как круто выглядит», - написали в комментариях.
Напомним, ранее Александра рассказывала, что сейчас живет вместе с мамой, и очень этому рада.
"Сейчас [мама] живет с нами за городом - это было моей давней мечтой, я очень люблю с кем жить, не могу быть одна. Очень хотела, чтобы моя мама переехала, и теперь мы живем вместе", - говорила певица в конце 2020 года.
Напомним, что музыканты из KAZKA впечатлили преображением, примерив мрачные образы: "Отпад".
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в черной коже заинтриговала кадром с новых съемок: "Україна має талант?".
Кроме того Politeka писала, что солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности: "Немного эксклюзивных архивных видео".